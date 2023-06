Kai Havertz a semnat cu Arsenal. Fotbalistul s-a ințeles cu „tunarii” și a semnat un contract valabil pe o perioada de 5 ani. Acesta a fost legitimat la Chelsea și a fost transferat pentru suma de aproximativ 50 de milioane de euro. La formația condusa de Mikel Arteta, germanul a ales tricol cu numarul 29. […] The post Kai Havertz a semnat cu Arsenal. „Promit ca o sa dau totul” appeared first on Antena Sport .