- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…

- Chelsea - Dortmund, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 7 martie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Verdictul specialistului pentru cea mai controversata faza din Liverpool – Real Madrid 2-5. In minutul 53, Istvan Kovacs a decis ca duelul dintre Carvajal si Darwin Nunez a fost unul regulamentar. Arbitrul roman a considerat nu se impunea sa acorde penalty. Mai mult, nici cei din camera VAR nu au reactionat,…

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…

- Dortmund – Chelsea 1-0 și Club Brugge – Benfica 0-2 au fost meciurile celei de-a doua seri din mansa tur a optimilor UEFA Champions League. Ambele dueluri au putut fi urmarite LIVE TEXT pe AS.ro! Spectacolul din optimile Champions League a continua, dupa ce Bayern Munchen și AC Milan au reușit sa caștige…

- Sergio Ramos a fost „inger și demon” in meciul „de foc” Marseille – PSG, din optimile de finala ale Cupei Franței, transmis in exclusivitate in AntenaPLAY! Fundașul parizienilor a comis penalty, apoi a restabilit egalitatea in derby-ul de pe Stade Velodrome. Sergio Ramos s-a aflat in centrul atenției…

- Scene ireale in Cupa Ligii Portugaliei! Arbitrul a anulat golul pentru Arouca si a dat lovitura libera din care Sporting a marcat. Faza incredibila la Arouca – Sporting Lisabona, meci transmis in AntenaPLAY. Antony Santos a marcat un gol fabulos, care a adus aminte de executiile magice reusite de Ricardo…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…