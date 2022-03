Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul otelului Vladimir Potanin, actionarul majoritar al grupului Norilsk Nicke, ii averizeaza pe oficialii de la Kremlin ca intentia de a confisca activele companiilor care s-au retras din Rusia, ca represalii din partea tarilor occidentale dupa invadarea de catre Moscova a Ucrainei, va submina…

- Liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului, a semnat o decizie de modificare a Constituției Belarusului. Potrivit CEC, aceasta decizie a fost susținuta de 82,86% dintre cei care au votat la referendumul din 27 februarie, relateaza NEXTA pe canalul de Telegram, transmite …

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a recunoscut marți, 1 martie, ca trupele sale au inregistrat primele victime in razboiul declanșat in urma cu șase zile de Rusia impotriva Ucrainei: doi morți și șase raniți, relateaza agenția spaniola EFE, citata de Agerpres , și publicația rusa independenta The Moscow…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte - duminica spre luni - in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi au inceput, in Belarus, primele negocieri dintre cele doua parti. Volodimir Zelenski a transmis ca urmatoarele…

- Vladimir Putin i-a spus luni președintelui francez, Emmanuel Macron, ca un acord cu Ucraina este posibil doar daca Kievul este neutru, „denazistificat” și „demilitarizat”, iar controlul Rusiei asupra Crimeei anexate este recunoscut oficial, a spus Kremlinul, potrivit Reuters. Pe de alta parte, Palatul…

- Primele zile ale lunii martie se anunța cruciale pentru soarta conflictului din Ucraina, mai ales ca toata lumea este de acord ca invazia ruseasca se prelungește, dand peste cap planurile președintelui rus Vladimir Putin. Fostul ministru adjunct rus de externe Andrei Fedorov spune ca urmatoarele zile…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…