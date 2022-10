Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua cu numarul 225 a razboiului pornit de vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in discursul catre națiune de miercuri seara ca forțele Kievului au eliberat alte trei așezari in regiunea sudica Herson. Pe de alta parte, Vladimir Putin pare sa admita…

- Liderul regiunii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a anuntat luni ca isi trimite trei dintre fiii sai, adolescenti, sa lupte in Ucraina, unde el a indemnat sa fie folosite arme nucleare, informeaza AFP. Kadirov si militiile sale, "kadirovti", au fost acuzati de numeroase abuzuri in Cecenia. Oameni ai sai…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat luni ca motivele pentru folosirea unei arme nucleare tactice de putere redusa sunt clar stabilite in doctrina de aparare a Federației Ruse și „nu pot exista alte considerente”, informeaza Ria Novosti. Peskov a facut declarația ca raspuns…

- Ucraina a anunțat ca a cucerit orașul strategic Liman din estul ocupat al Ucrainei, o infrangere usturatoare pentru Vladimir Putin. Rușii s-au retras de teama sa nu fie incercuiți, dupa ce solicitasera deja retragerea și nu le fusese acceptata. Liderul cecen Ramzan Kadirov ar fi facut apel la posibila…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a postat miercuri, pe Telegram , un mesaj in care s-a ararat suparat pe compatrioții sai pentru ca nu doneaza bani pentru armata pe care a trimis-o sa lupte in Ucraina, alaturi de forțele ruse. „Cred ca nu vom mai desfașura acțiunea umanitara! Sunt foarte suparat, nu exista…

- Liderul comunistilor rusi, Ghennadi Ziuganov, a recunoscut marti ca ‘operatiunea militara speciala’ rusa in Ucraina s-a transformat intr-un razboi, astfel incat – in opinia sa- se impune mobilizarea tuturor resurselor tarii, relateaza EFE. ‘Operatiunea politico-militara impotriva nazistilor, ultranationalistilor…

- Nu se pune problema unui acord de pace pana ce Rusia nu se retrage din Ucraina, declara Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a avut, la Lvov, o intalnire cu secretarul general ONU si presedintele Turciei.

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…