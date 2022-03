Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut, miercuri, o paralela intre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum și atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, intr-o interventie video in Congresul american, relateaza…

- Liderul cecen Ramazan Kadirov a anuntat ca se afla in Ucraina pentru a discuta cu soldatii sai care lupta alaturi de trupele rusesti și a transmis un mesaj de amenințare pentru Volodimir Zelenski.

- Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, un protejat al presedintelui Vladimir Putin, a afirmat luni ca se afla in Ucraina alaturi de fortele Moscovei care desfasoara o ofensiva in tara, noteaza AFP. Ramzan Kadirov, denuntat de ONG-urile internationale pentru incalcarile grave ale drepturilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Liderul de la Kiev a menționat ca nu este deocamdata nevoie de mobilizare generala. Prin urmare, in Ucraina vor fi mobilizați doar cetațenii care sunt incluși in rezerva operaționala. „Trebuie sa completam prompt armata…

- Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin "in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi" in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…