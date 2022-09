Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a avertizat ca a lua in serios cuvintele lui Vladimir Putin este „un semn de ințelepciune politica” și nu de slabiciune. Merkel, care a parasit mandatul cu doua luni inainte de inceperea razboiului din Ucraina, vorbea despre un raspuns pe care l-a dat in iunie despre…

- ”Referendumurile false organizate de Rusia nu au legitimitate si reprezinta o incalcare flagranta a dreptului international. Aceste teritorii fac parte Ucraina”, a scris seful NATO pe contul sau de Twitter.Stoltenberg a precizat ca a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, caruia i-a…

- Sute de persoane au ieșit in strada, miercuri, in intreaga Rusie, pentru a protesta fața de mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin. Imaginile suprinse la aceste manifestații arata brutalitatea intervențiilor forțelor de ordine, care au batut fara mila civili, pana cand i-au lasat…

- Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin cu privire la urmatorii pași ai Rusiei catre escaladarea in continuare a razboiului sau ilegal impotriva Ucrainei, transmite președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter. „Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin cu…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a transmis, miercuri, intr-un mesaj pe Twitter ca Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui rus Vladimir Putin cu privire la urmatorii pași catre escaladarea in continuare a razboiului ilegal impotriva Ucrainei. „Romania condamna ferm anuntul presedintelui…

- Sefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri un plan european de economisire a energiei și de reducere a dependenței de energia ruseasca, printr-un set de cinci masuri, printre care si plafonarea gazului rusesc. Ursula von der Leyen a precizat ca Rusia manipuleaza pieța energetica…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise intr-un atac al forțelor armate ucrainene luni (12 iulie) in orașul Nova Kakhovka, aflat sub control rusesc, in regiunea Kherson din sudul Ucrainei, a anunțat marți (12 iulie) agenția de presa de stat rusa TASS. Oficialii ucraineni au declarat ca forțele lor au…

- Andrei Guruliov, un aliat al lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a sili Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova ar…