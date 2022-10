Stiri pe aceeasi tema

- Aliatul cecen al presedintelui rus Vladimir Putin, Ramzan Kadirov, vorbeste ca despre un ”jihad” despre Razboiul rus in Ucraina, intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe canalul sau pe Telegram, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Promovat recent la gradul de general in armata rusa, Kadirov a anunțat ca militarii din subordinea vor declanșa o ofensiva, scrie publicația independenta rusa The Moscow Times . Liderul cecen Ramzan Kadirov și-a continuat marți tarziu tirada anti-ucraineana cu o serie de revendicari teritoriale care…

- Intr-un moment in care fortele Moscovei se confrunta cu o pierdere de teren in Ucraina, Vladimir Putin il promoveaza la gradul de general-colonel pe liderul cecen Ramzan Kadirov. „Presedintele rus mi-a decernat gradul de general-colonel. Decretul a fost publicat. Vladimir Vladimirovici m-a informat…

- InsarcInatul cu recrutarea militara in regiunea rusa Habarovsk, in Extremul Orient, a fost suspendat din functie, anunta luni guvernatorul regiunii, in urma convocarii - din greseala - a mii de persoane la Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. "Comisarul militar din kraiul (regiunea) Habarovsk Iuri…

- Viaceslav Volodin, seful Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) i-a chemat joi, intr-o postare pe Telegram, pe deputatii Dumei sa ia parte la razboiul din Ucraina in urma ordinului de mobilizare partiala semnat miercuri de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, relateazaDPA, citat…

- Dupa ce Ucraina a anunțat ca a recucerit un teritoriu impresionant, Ramzan Kadirov a anunțat ca la instrucțiunile date de el, trupe de elita au ajuns in Ucraina pentru a lupta din nou dupa ce trupele cecene „au fost in vacanța”, potrivit serviciului BBC rusesc citat de Ukrainska Pravda . Kadirov a publicat…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a calificat, intr-un mesaj pe Telegram, ca ofensatoare lipsa comentariilor din partea oficialilor rusi cu privire la retragerea trupelor din regiunea Harkov si a transmis ca va lua legatura cu conducerea țarii pentru a le explica situația de „pe teren”, „daca nu se…

- Zvonurile privind starea de sanatatea precara a președintelui Vladimir Putin, au aparut pentru prima data odata cu invadarea Ucrainei, in februarie, scrie DailyStar.co.uk. De asemenea, in ultimele șase luni, s-a susținut ca Putin are cancer incurabil, scleroza multipla sau Parkinson și ca fie mai are…