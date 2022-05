Generalul in retragere al armatei canadiene Trevor Kadier, care se ascunde in uzina Azovstal din Mariupol, a fost luat prizonier de trupele ruse și dus la Moscova pentru a fi judecat acolo. Generalul canadian ar fi fost capturat in timp ce incerca sa scape din combinat printr-o canalizare. „Am prins un pește mare care incerca […] The post Kadirov, anunțul care da frisoane Occidentului: „Am prins un „pește” mare care incerca sa scape din Azovstal” / Cine este generalul cu care rușii se lauda ca l-au capturat first appeared on Ziarul National .