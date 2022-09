Stiri pe aceeasi tema

- Parti importante din estul Ucrainei erau afectate duminica seara de intreruperi de curent, au anuntat responsabili ucraineni, transmit Reuters si AFP. Responsabili ucraineni din Harkov (nord-est), al doilea oras din tara, si din regiunile Donetk si Sumi (est) au anunțat despre astfel de intreruperi.…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a criticat dur armata rusa pentru retragerea din Harkov și cere rastit explicații Moscovei, potrivit Meduza.io. Duminica, Kadirov și-a adaugat vocea unui acest cor din ce in ce mai mare de critici, atacand Ministerul rus al Apararii pentru retragerea forțelor de ocupație…

- Rusia a recunoscut ca trupele sale au fost impinse inapoi din aproape toata regiunea Harkov, relateaza site-ul de știri hromadske.ua.Ministerul rus al Apararii a publicat, in rezumatul sau de duminica, 11 septembrie, privind operațiunile de pe front, o inregistrare video care arata ca forțele armate…

- In timp ce Armata Rusa se retragea jenant de pe campul de lupta din Ucraina, Putin prezida la Moscova o petrecere de zilele orașului. Bloggerii militari, cei care au justificat narațiunea razboiului pentru populația Rusiei, sunt acum furioși. Apar primele voci critice la adresa lui Putin. In timp ce…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a calificat, intr-un mesaj pe Telegram, ca ofensatoare lipsa comentariilor din partea oficialilor rusi cu privire la retragerea trupelor din regiunea Harkov si a transmis ca va lua legatura cu conducerea țarii pentru a le explica situația de „pe teren”, „daca nu se…

- Armata rusa a trimis vehicule blindate si tunuri - ca intariri - in regiunea ucraineana Harkov, in care armata ucraineana poarta o contra-ofensiva, anunta vineri agentiile ruse de presa, care publica imagini transmise de catre Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In aceste imagini, difuzate de…

- Atacuri cu rachete lansate de armata rusa noaptea precedenta și joi dimineața asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca marime, Harkov, au ucis cel puțin 12 persoane și au ranit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune ca razboiul se afla intr-un „blocaj strategic”…

- Situația in Stramtoarea Taiwan este incordata, in acest moment, din cauza acțiunilor unilaterale și provocatoare ale SUA. Autoritațile americane ar trebui sa-și asume toate responsabilitațile și consecințele, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, Wu Qian. China a prezentat…