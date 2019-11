Kadar Corneliu a lansat single-ul si videoclipul „In preajma ta”

Stiri pe aceeasi tema

- Formația Pragu de Sus a lansat un nou videoclip, la piesa „Poate nu mai știi”, melodia fiind inclusa in cel de-al cincilea material discografic al formației, „Nu mai am rabdare”, care a aparut anul trecut. Videoclipul a fost realizat de Roby Batique & Que Production, iar invitatul special al acestei…

- KLYDE ne prezinta un release de toamna, intitulat ,,Happy Place “, un track synthpop cu un mesaj mai puternic decat pare la prima ascultare . ,,Happy Place este al doilea single extras de pe EP-ul la care lucrez de ceva timp, și care va fi lansat anul viitor in intregime. Piesa vorbeste despre sanatatea…

- Party-ul si dansul este la el acasa, toamna asta, ia cu tine in bagaj noul single lansat de catre Marlen, alaturi de M&A Music (Andreias, Vally V) si Wendell! Marlen x Andreias & Wendell te invita sa dansezi pe ritmurile “caliente” ale piesei “Myra como baile ”. Single-ul “Myra como baile ”, cu versuri…

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic. „ este piesa care ma aduce in stația cu amintiri ale unei povesti reale inspirate din viața mea, demult stinsa, dar niciodata uitata. Știu…

- Cunoscutul DJ Armin van Buuren care face an de an show total la Untold a lansat și videoclipul filmat integral la Cluj, in Romania. Piesa “Something Real”, a fost filmata anul acesta la UNTOLD unde atmosfera a fost una incendiara. Videoclipul cuprinde imagini din timpul show-ului sau, dar si cadre filmate…

- Cortes colaboreaza cu What’s UP și lanseaza single-ul „Haimana”, o piesa despre libertate, idealuri și visuri implinite. Videoclipul piesei este realizat de Shinijikun. Versurile sunt scrise de Cortes, iar compoziția muzicala este semnata de Ciprian Blaga. „Este o piesa pozitiva, optimista, o ilustrare…

- Lansata recent, piesa “EȘTI” a trupei Freestay, a strans deja aproape 100.000 de vizualizari și comentarii in mediul online. O piesa fresh, cu un sound nou și demna de coloana sonora a unui film de dragoste, piesa spune povestea incercarilor prin care fiecare cuplu ajunge sa treaca la un moment dat.…

- Alexandra Hatos, o tanara in varsta de 25 de ani, din Dej, și-a lansat recent cel de-al doilea single intitulat „Pahar de vin”. Piesa vine dupa ce anul trecut artista din Dej și-a lansat primul single și primul videoclip realizat in colaborare cu ViLLy, intitulat „Doar Tu”. „Pahar de vin”, produsa de…