Kabulul le propune talibanilor o împărţire a puterii, cu condiţia ca insurgenţii să înceteze violenţele în Afganistan Negociatori guvernamentali afgani le-au propus talibanilor un acord cu privire la o împartire a puterii în Afganistan, cu conditia ca insugentii sa puna capat violentelor în aceasta tara, relateaza AFP.



Talibanii avanseaza fulgerator pe teren, de luna trecuta, în paralel cu retragerea trupelor americane, citeaza News.ro.



Dupa ce au cucerit joi orasul strategic Ghazni, situat la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, negociatori afgani s-au decis sa treaca la o noua etapa în negocierile de la Doha, care se afla într-un punct mort.



"Da, Guvernul…

Sursa articol: hotnews.ro

