Kaavan, supranumit "cel mai singuratic elefant din lume", întâmpinat de cântăreaţa Cher la sosirea în Cambodgia Kaavan, un elefant care a fost maltratat timp de peste trei decenii in Pakistan, a sosit luni cu un avion de tip cargo in Cambodgia, unde va incepe o viata noua alaturi de alte pahiderme intr-un sanctuar local, la finalul unei campanii desfasurate timp de mai multi ani de o organizatie ecologista si de cantareata americana Cher, informeaza DPA, Reuters si AFP. Cher s-a aflat luni dimineata pe pista aeroportului din Siem Reap, al doilea oras ca marime din Cambodgia, pentru a il intampina pe Kaavan. Vedeta americana, care purta ochelari de soare, o masca sanitara neagra si o jacheta alba, s-a intalnit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kaavan, un elefant care a fost maltratat timp de peste trei decenii in Pakistan, a sosit luni cu un avion de tip cargo in Cambodgia, unde va incepe o viata noua alaturi de alte pahiderme intr-un sanctuar local, la finalul unei campanii desfasurate timp de mai multi ani de o organizatie ecologista…

- Elefantul Kaavan a petrecut duminica ultima sa zi la gradina zoologica din Islamabad, unde a trait inchis timp de 35 de ani in conditii mizere in Pakistan, tara pe care a parasit-o in cursul diminetii pentru a fi transferat cu avionul in Cambodgia, unde va fi eliberat intr-un sanctuar dupa o companie…

- Cantareata americana Cher, care a militat pentru cauza unui elefant care traieste in conditii dezastruoase in gradina zoologica din Islamabad, s-a intalnit vineri cu premierul pakistanez Imran Khan inainte de mutarea, prevazuta duminica, a animalului intr-o rezerva din Cambodgia, potrivit AFP, potrivit…

- Cantareata americana Cher urmeaza sa soseasca vineri in Pakistan pentru a-l vedea pe Kaavan, un elefant singuratic, maltratat timp de multi ani intr-o gradina zoologica din Islamabad, care urmeaza sa fie transferat intr-un sanctuar din Cambodgia in urma unei mobilizari a asociatiilor care militeaza…

- Un elefant care a trait ani de zile singur in condiții oribile intr-o gradina zoologica din Pakistan va primi in cele din urma șansa unei vieți mai bune, a declarat sambata grupul de bunastare a animalelor care susține aceasta mișcare. Astfel, dupa 30 de ani animalul va fi mutat , intr-un sanctuar…

- Un elefant care traieste singur si in conditii greu de imaginat la o gradina zoologica din Pakistan va primi sansa unei vieti mai bune, dupa cum a anuntat un grup ce se ocupa de bunastare a animalelor.

- Un elefant care traiește singur in condiții groaznice intr-o gradina zoologica din Pakistan va primi in cele din urma șansa unei vieți mai bune, a anunțat un grup pentru protecția animalelor, citat de The Independent.

- Un elefant care a devenit un simbol pentru activiștii pentru drepturile animalelor din toata lumea va putea sa plece din gradina zoologica din Pakistan unde se afla și va fi transferat într-un loc cu condiții mai bune de trai, scrie Guardian.Supranumit ”cel mai singuratic elefant din…