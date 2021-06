K-riga a lansat un album cu hip hop de Timișoara: „Uranus este metafora mea pentru success“ Dupa ce a ajuns in atenția melomanilor cu mai multe single-uri care s-au bucurat de success in randul amatorilor de muzica hip hop, artistul timișorean K-riga a lansat albumul de debut numit „Uranus”. „In ceea ce privește titlul acestui mini – album… Tot timpul eram intrebat de ce «Uranus». Eu raspundeam cu o intrebare «Unde […] Articolul K-riga a lansat un album cu hip hop de Timișoara: „Uranus este metafora mea pentru success“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

