- Presedintele Klaus Iohannis are dubii cu privire la demersurile pe care Liviu Dragnea le poate face în vizita pe care o face în Israel. "Cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreii acolo", a spus presedintele.

