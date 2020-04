Stiri pe aceeasi tema

- Patru pacienți ai Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia au fost confirmați cu COVID-19 in cursul zilei de 02.04.2020 in urma analizelor efectuate in cadrul Laboratorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba. Este vorba despre doi barbați, in varsta de 85 și 40 de ani, respectiv de doua…

- Tunel pentru dezinfectare complexa. Este soluția gasita la Galați in lupta cu noul coronavirus. Doua astfel de instalații sunt montate zilele acestea la Spitalul de Urgența și la cel pentru copii.

- Enel Romania, prin companiile sale de furnizare si distributie a energiei electrice, doneaza 100.000 de euro catre Fondul de Urgenta, ca sprijin oferit echipelor medicale in sustinerea luptei impotriva COVID-19, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Suma va fi folosita pentru achizitia de…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, considera ca transformarea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava in unitate privind tratarea virusului COVID-19 nu este cea mai buna soluție, avand in vedere imposibilitatea de preluare și tratare a pacienților cu alte patologii. Cel…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19 din care 70 provin de la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ion cel Nou” Suceava. Dintre acestea 43 sunt medici din care 27 de la Spitalul…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…

- Inspectorii Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava au efectuat, luna trecuta, un numar total de 321 controale la cabinete medicale, spitale, școli, unitați de cazare etc., iar pentru neconformitatile constatate au fost aplicate sancțiuni ...

- Angajații a trei unitați spitalicești din Gorj au fost amendați recent de catre Direcția de Sanatate Publica pentru nerespectarea legislației in domeniul medical. Este vorba de salariați din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, Spitalului Orașenesc de la Targu Carbunești și Centrului…