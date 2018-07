Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Real Madrid a confirmat oficial, ieri transferul atacantului portughez Cristiano Ronaldo la campioana Italiei, Juventus Torino. Suma transferului este de 105 milioane de euro, iar jucatorul va semna un contract pe patru ani, urmand a primi 30 de milioane de euro pe sezon. Cristiano Ronaldo…

- La aceasta suma se adauga 12 milioane de euro, reprezentand comisioane, plus contributia de solidaritate, prevazuta de regulamentul FIFA, estimata de presa internationala la cinci milioane de euro. Cristiano Ronaldo era la Real Madrid din vara anului 2009, dupa ce a mai jucat la Sporting Lisabona si…

- Oficialii clubului de fotbal Real Madrid au anuntat marti plecarea atacantului portughez Cristiano Ronaldo la campioana Italiei, Juventus Torino, informeaza AFP. ''M-am gandit indelung si cred ca a venit moment...

- Oficialii clubului de fotbal Real Madrid au anuntat marti plecarea atacantului portughez Cristiano Ronaldo la campioana Italiei, Juventus Torino, informeaza AFP. ''M-am gandit indelung si cred ca a venit momentul sa deschid o noua etapa in viata mea. Pentru asta am cerut clubului…

- Juventus Torino a facut precizarea in contextul in care presa scrie despre un transfer al lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid. "La solicitarea Consob, in legatura cu stirile aparute recent in presa, Juventus Football Club S.p.A. precizeaza ca in perioada campaniei de transferuri clubul…

- Actiunile clubului Juventus Torino au crescut la bursa din Milano cu 26 la suta, dupa informatiile potrivit carora campioana Italiei il va transfera pe atacantul Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, informeaza agentia Belga, preluata de news.ro.Luni, actiunile erau cotate la 0,65 euro unitatea,…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, i-a cerut miercuri seara impresarului lui Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, sa se deplaseze de urgenta in capitala Spaniei pentru ''a discuta viitorul'' fotbalistului portughez, anunta cotidianul italian Gazzetta dello Sport si cotidianul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo este la un pas de a se transfera la Juventus Torino, campioana Italiei la fotbal, relateaza ziarul Tuttosport, care defineste posibilul acord cu Real Madrid ca ''transferul secolului''. Tuttosport a publicat o fotografie mare pe prima pagina cu Ronaldo,…