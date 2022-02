Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino recupereaza, treptat, punctele și pozițiile pierdute in prima parte a campionatului. Are șansa unei noi victorii vineri, 18 februarie, de la ora 21:45, in etapa a 26-a din campionatul de fotbal al Italiei.

- Radu Dragusin, fundașul celor de la Juventus Torino (a evoluat ultima oara la Sampdoria Genoa), a fost împrumutat la Salernitana pâna în aceasta vara."Am venit aici cu încredere și entuziasm, abia aștept sa debutez. Pentru a ne îndeplini obiectivul, trebuie…

- Mijlocasul elvetian Denis Zakaria a semnat luni seara un contract cu echipa de fotbal Juventus Torino, el venind de la Borussia Moenchengladbach, a anuntat clubul din Serie A, scrie DPA, potrivit Agerpres. De asemenea, Juventus a informat ca l-a achizitionat si pe fundasul Federico Gatti de…

- Elena Gabriela-Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, a fost eliminata, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-1, de Anett Kontaveit din Estonia (locul 7 WTA si cap de serie numarul 4). Meciul…

- Juventus Torino continua lupta pentru revenirea pe podium in Serie A! "Batrana Doamna" a invins-o aseara pe Cagliari cu 2-0, in etapa cu numarul 19. Gazdele au marcat cate un gol in fiecare repriza.

- Juan Cuadrado a fost autorul unei bijuterii de gol in meciul Juventus Torino - Genoa. Jucatorul columbian a marcat direct din corner in minutul 9 al partidei din etapa a 16-a din Serie A, transmiteNoi.mdcu referire la Publika.md. {{571141}}Juve a dominat cap-coada meciul, iar Federico Bernardeschi,…

- Juventus Torino și-a mai revenit dupa infrangerile cu Chelsea Londra din Liga Campionilor și Atalanta in campionat. „Batrana Doamna” a dispus in deplasare de Salernitana cu 2-0, intr-un meci din cadrul etapei a 15-a din Serie A.

- Juventus Torino, unul dintre granzii din Serie A, se confrunta cu noi probleme. „Batrana Doamna” e investigata pentru frauda contabila, iar parchetul din Torino a anunțat declanșarea unei investigații de amploare. Clubul ar putea avea de suferit inclusiv din punct de vedere sportiv! Invinsa categoric…