- Juventus a caștigat meciul de debut in noua stagiune din Serie A, impotriva Sampdoriei, scor 3-0. Cristiano Ronaldo (35 de ani) și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, reușinde sa inscrie in minutul 88. Bianconerii au invins la scor de neprezentare Sampdoria la primul meci oficial al lui Andrea…

- Dupa surpriza de proporții generata de eliminarea echipei Juventus din optimile Ligii Campionilor de catre mult mai slab cotata Olimpique Lyon, conducerea clubului l-a demis de urgența pe antrenorul torinezilor, Maurizio Sarri.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din…

- Juventus Torino, campioana en titre a Italiei, a remizat in extremis pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Atalanta Bergamo, sambata seara, in cel mai asteptat meci al etapei a 32-a din Serie A. Starul portughez Cristiano Ronaldo a salvat-o pe "Batrana doamna" de la al doilea esec consecutiv,…

- Campioana Italiei, Juventus Torino, a suferit un esec incredibil pe San Siro, inclinandu-se in fata rivalei AC Milan cu 2-4, dupa ce a incasat trei goluri in doar sase minute, marti seara, intr-o partida contand pentru cea de-a 31-a etapa din Serie A.Juve, liderul clasamentului, a deschis scorul dupa…

- JUVENTUS - LECCE 4-0. Cristiano Ronaldo a marcat aseara din penalty-ul scos tot de el si a oferit un assist la reusita lui Higuain. Are 16 reusite acasa in acest sezon din Serie A, cele mai multe din campionat, la egalitate cu Ciro Immobile. Dupa ce a ratat un penalty in semifinala Cupei cu Milan, Ronaldo…

- Echipa de fotbal Juventus Torino, campioana en titre a Italiei, si-a reluat campania in Serie A cu o victorie in deplasare, in fata formatiei Bologna (scor 2-0), luni seara, intr-o partida contand pentru etapa a 27-a a sezonului. Starul portughez Cristiano Ronaldo a deschis scorul in prima repriza,…

- Bologna a fost invinsa pe teren propriu de Juventus Torino, intr-un meci disputat cu tribunele goale. In urma victoriei de luni seara, Juventus se mentine pe prima pozitie in Serie A, potrivit Mediafax.Juventus Torino a deschis scorul prin Cristiano Ronaldo, care a transformat un penalty in…