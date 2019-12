Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a reușit un gol spectaculos pentru Juventus in meciul cu Sampdoria, disputat miercuri, scor 2-1, in favoarea torinezilor. Reușita portughezului i-a impresionat și pe adversari, antrenorul Claudio Ranieri spunand ca golul atacantul se aseamana cu o faza din NBA, potrivit…

- Juventus a câștigat la limita, scor 2-1, meciul disputat pe terenul celor de la Sampdoria (Serie A, etapa XVII). Golul victoriei i-a aparținut lui Cristiano Ronaldo, cel care a plutit efectiv peste apararea adversa în calea catre gol. Au marcat: Caprari (35) pentru gazde, respectiv…

- CFR Cluj infrunta echipa italiana Lazio, de la aceasta ora, pe Stadionul "Olimpico", din Roma, in penultima runda din grupa E a Europa League. Campioana Romaniei va obține calificarea matematica in șaisprezecimile de finala ale competiției daca inregistreaza cel puțin o remiza, anunța MEDIAFAX.Citește…

- LAZIO ROMA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. Ali Palabiyik va arbitra meciul LAZIO ROMA CFR CLUJ, ajutat de asistentii Serkan Olguncan si Cem Satman, iar rezerva a fost desemnat Mete Kalkavan. LAZIO ROMA - CFR CLUJ, meci din etapa a 5-a a Grupei E din Europa League, se joaca, joi,…

- Juventus și AC Milan se lupta azi, de la 21:45, in Derby d'Italia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei cu numarul 12 din Serie AVezi AICI clasamentul din Serie A liveTEXT de la 21:45 » Juventus - AC Milan Echipe…

- La Torino, Ionut Radu a fost de neinvins in primele 35 de minute ale meciului cu Juventus. Mai intai, a scos senzațional de sub bara mingea trimisa de Dybala. Portarul roman s-a opus apoi și la șutului Cristiano Ronaldo.Radu și-a mai salvat o data echipa in fața lui Dybala, care s-a distrat cu fundașii…

- ​​Juventus nu a reușit sa o învinga pe Lecce, în deplasare, în etapa a noua din Serie. Echipa lui Sarri a obținut doar un punct (1-1) și poate fi depașita de Inter (duel cu Parma, pe teren propiu) în clasament.Ambele goluri ale partidei au fost înscrise din penalti:…

- Reprezentativa Germaniei a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputata, miercuri, la Dortmund, împotriva selecționatei Argentinei.Serge Gnabry ('15)) și Kai Haverty ('22) au înscris pentru germani, în timp ce argentinienii au egalat prin Lucas Alario ('66, la…