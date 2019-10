Stiri pe aceeasi tema

- Juventus a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Genoa, in etapa a X-a din Serie A. Oaspetii au jucat 36 de minute in inferioritate numerica, perioada in care s-au aparat eroic. Ionut Radu este vinovat la primul gol al gazdelor, dar a avut si multe interventii salvatoare,…

- Selectionerul Cosmin Contra a trimis 23 de convocari de principiu pentru jucatorii care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile cu Suedia si Spania, ultimele din preliminariile Euro-2020. Printre fotbalistii de pe lista se numara si Ionut Radu, de la Genoa, si Vasile Mogos (Cremonese).…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a glumit la finalul partidei caștigate de Juventus cu Inter, scor 2-1, mimand un sarut pentru Paulo Dybala (25 de ani), marcatorul primului gol al meciului. Chiar in momentul in care Dybala oferea un interviu jurnaliștilor la sfarșitul partidei, Ronaldo a profitat de moment…

- In urma cu doar noua luni, o poza cu un ou a devenit cea mai recenta senzație virala a Instagram. Fotografia cu oul a fost postata din contul @world_record_egg in ianuarie și a fost nevoie de doar doua saptamani pentru a deveni cea mai apreciata fotografie de pe platforma. Poza cu ou este o anomalie…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a fost cumparat de Juventus in luna iulie a anului trecut, pentru mai bine de 100 de milioane de euro, dar investitia s-a dovedit in scurt timp una benefica pe mai multe planuri pentru clubul torinez, nu doar pe cel sportiv. Conform Gazzetta, Juventus a inregistrat un venit…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a fost intervievat de catre jurnalistul britanic Piers Morgan, care a atins o latura sensinila a starului portughez de la Juventus. Invitat in cadrul emisiunii Good Morning Britain, Cristiano Ronaldo a izbucnit in lacrimi cand i s-a prezentat un filmuleț in care apare…

- Ionuț Radu (22 de ani), portarul lui Genoa, nu a prins primul „11” in „dubla” cu Spania și Malta, dar a bifat pe plan personal o noua cucerire. Dupa ce George Pușcaș și iubita lui Fabiola au decis sa nu mai ascunda relația lor (DETALII AICI), Ionuț Radu i-a urmat exemplul bunului sau prieten și a postat…

- Marcel Toader este condus astazi pe ultimul drum, de familie, prieteni și zeci de oameni care l-au cunoscut și l-au apreciat. Trupul neinsuflețit al lui Marcel Toader se afla in aceste momente la capela Cimitirului Central din Constanța, unde are loc slujba de inmormantare. Radița Toader, mama afaceristului…