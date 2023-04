Stiri pe aceeasi tema

- Juventus așteapta o decizie din partea celui mai important organism sportiv din Italia cu privire la apelul clubului impotriva deciziei autoritaților fotbalistice de a-i retrage 15 puncte in actualul sezon din Serie A, intr-un caz axat pe tranzacțiile de transferuri ale clubului, noteaza mediafax.…

- Simone Inzaghi (46 de ani) acuza arbitrajul lui Daniele Chiffi in Inter - Juventus (0-1), ce trebuia sa sancționeze mana lui Adrien Rabiot (27) in faza premergatoare reușitei lui Filip Kostic (30). Dar asistentul video a confirmat decizia. Inter a pierdut Il Derby d'Italia (0-1) și, totodata, al treilea…

- Juventus a invins-o pe Inter, scor 1-0, chiar pe „Giuseppe Meazza”, in primul episod al „Derby d'Italia” din anul 2023. Golul victoriei a fost marcat de sarbul Filip Kostic in minutul 23. Gazdele au protestat vehement, considerand ca atat Vlahovic, cat și Rabiot, au atins mingea cu mana pe construcție. …

- Metz, echipa lui Ladislau Boloni, a invins-o cu 3-0 pe Annecy, care o eliminase pe Marseille din Cupa Franței, și e la doar doua puncte de locul 2, ce asigura promovarea in Ligue 1. Cea mai buna perioada a lui Boloni la FC Metz. Din octombrie, nu a mai pierdut niciun meci. Patru luni fara infrangere…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Dupa ce Juventus a pierdut 15 puncte in clasamentul din Serie A, din cauza scandalului „plusvalențelor fictive Prisma”, alte cateva echipe din Italia ar putea fi sancționate, fiind de asemenea implicate in acest dosar. ...

- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Vestea sfarșitului de saptamana in fotbal vine din Italia, acolo unde in urma audierilor facute la Curtea Federala de Apel in cazul scandalului „Prisma”, s-a decis penalizarea celor de la Juventus cu 15 puncte in Serie A.