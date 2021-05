Stiri pe aceeasi tema

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a oficializat, vineri, plecarea antrenorului Andrea Pirlo dupa doar un sezon pe banca tehnica, marcat de doua trofee (Cupa si Supercupa Italiei), dar deceptionant in campionat si Liga Campionilor", relateaza AFP. "Multumim, Andrea. Sunt primele…

- Juventus a anunțat desparțirea oficiala de antrenorul Andrea Pirlo (42 de ani). Massimiliano Allegri (53 de ani) ar fi inlocuitorul. Andrea Pirlo iși incheie mandatul la Juventus cu doua trofee, o Cupa și o Supercupa a Italiei. A ratat insa principalul obiectiv, titlul in Serie A, iar in Liga Campionilor…

- Andrea Pirlo nu mai este antrenorul celor de la Juventus, fostul mare jucator fiind demis în urma rezultatelor slabe ale gruparii din Serie A."Mulțumim, Andrea! Acestea sunt primele cuvinte pe care toți trebuie sa le pronunțam la finalul acestei experiențe speciale pe care am trait-o…

- Juventus urmeaza sa-l demita pe Andrea Pirlo ca manager și sa-l inlocuiasca cu Massimiliano Allegri, a anunțat joi publicația online theguardian.com. Clubul a luat aceasta decizie, dupa un sezon dezamagitor, in care a terminat pe locul patru in Serie A și a ieșit din Liga Campionilor in optimi.…

- Gazzetta dello Sport a scris, joi, ca antrenorul Massimiliano Allegri va reveni la conducerea tehnica a echipei Juventus Torino, in locul lui Andrea Pirlo, potrivit news.ro. In varsta de 53 de ani, Allegri revine dupa doi ani pe banca Batranei Doamne, dupa Maurizzio Sarrii, care a condus echipa…

- Clubul francez OGC Nice a anunțat, duminica, desparțirea de antrenorul roman Adrian Ursea, la puțin timp dupa victoria uriașa din deplasare cu Olympique Lyon, scor 3-2, din ultima etapa a campionatului, informeaza Gazeta Sporturilor . Tehnicianul roman de 53 de ani avea contract pana la finalul sezonului,…

- Juventus Torino a fost invinsa de Atalanta cu 1-0, la Bergamo, duminica, intr-un meci din etapa a 31-a din Serie A, si este in pericol sa rateze calificarea in Liga Campionilor. Golul a fost inscris tarziu, in minutul 87, de rezerva Ruslan Malinovski, cu un sut deviat. Prima victorie a Atalantei in…

- Antrenorul echipei Juventus, Andrea Pirlo, a declarat, dupa ce Batrana Doamna a fost eliminata din Liga Campionilor, ca formatia lui a comis patru erori in dubla mansa cu Porto din optimile competitiei, potrivit news.ro. "Cand comiti patru erori mari in doua meciuri din optimile Ligii Campionilor,…