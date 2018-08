In Parchetul General exista un deficit de 450 de procurori, a declarat marți Augustin Lazar dupa discuția avuta, impreuna cu Anca Jurma, șefa interimara de la DNA, și Tudorel Toader la Ministerul Justiției. Declarația procurorului general vine in contextul discuției despre delegarile de procurori la DNA. Augustin Lazar a explicat marți ca toate delegarile s-au facut legal la momentul respectiv. ”Pentru a curma discuția publica și a asigura increderea in Ministerul Public, am dispus din motive de oportunitate - și nu de legalitate -incetarea delegarii colegilor care nu aveau condițiile de vechime…