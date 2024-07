Justitie Constanta: CJPC Constanta se judeca cu o firma din Mamaia

Stiri pe aceeasi tema

- Nu a fost stabilit termen in dosar. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 20262 212 2024, care are ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 . Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 15.07.2024, pe sectia civila. Obiectul dosarului consta in autorizare desfiintare…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 17293 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala ANPC 1198545. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 14.06.2024, pe sectia civila. Obiectul dosarului consta in plangere contraventionala ANPC 1198545, fiind in stadiul…

- Termenul stabilit este pe data de 09.08.2024. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 3490 118 2024, care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice PRETENTII. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 21.05.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul…

- Parti in dosar sunt Hidro Salt B 92 SRL, in calitate de reclamant si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta prin primar si SC Dacia T amp; T SRL, in calitate de parati. Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 13559 212 2024, care are ca obiect actiune in constatare.…