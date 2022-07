Justiţiarul din Berceni. Povestea tânărului care se dă drept minoră, se întâlneşte cu presupuși pedofili şi îi dă pe mâna poliției Intr-o lume in care multi intorc capul cand se intampla o nedreptate sau se fac ca nu o vad, un tanar din Bucuresti incearca sa ne arate ca se poate si altfel. Folosindu-se de un cont fals, se da drept minora, iși da intalnire cu presupuși pedofili, iar apoi ii preda poliției. Spera ca astfel va da o mana de ajutor justiției si va face orașul un loc mai sigur. The post Justitiarul din Berceni. Povestea tanarului care se da drept minora, se intalneste cu presupuși pedofili si ii da pe mana poliției first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timpii de așteptare pentru calatorii care traverseaza frontiera de vest spre Uniunea Europeana, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni sunt in continuare foarte mari, chiar daca autoritațile din Chișinau și București se laudau ca problema e pe cale sa fie rezolvata. Imagine publicata de Direcția…

- Un tanar din Gorj a sunat imediat la 112, dupa ce a vazut poza iubitei sale intr-un anunt al Politiei. Adolescenta de 14 ani nu i-a spus varsta in momentul in care cei doi s-au intalnit a precizat IPJ Gorj. Polițiștii au mai precizat ca aceasta nu a fost victima unei infracțiuni. Cei doi tineri s-au…

- Scade limita de viteza in mai multe zone din București ● Pe cine are la mana condamnatul definitiv Rizea de umilește Republica Moldova și Romania, la pachet? ● Adevarul din spatele fraudei BRD Pensii ● Flagrant cu Justițiarul din Berceni

- Eveniment Teleormaneni fara permis sau bauți la volan, depistați in trafic de polițiști mai 31, 2022 09:35 Polițiștii au aplicat la sfarșitul saptamanii trecute 78 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 45.175 lei, au reținut 19 permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de…

- Dupa mai multe sesizari pe retelele de socializare, Justitiarul de Berceni a decis sa organizeze un flagrant, ajutat de o prietena. Alexandru a pretins ca este o fata de 15 ani si si-a dat intalnire cu un posibil pedofil, iar totul a fost filmat. Alexandru Constandachi, tanarul cunoscut drept „Justitiarul…

- O minora in varsta de 15 ani a fost rapita, joi din Pitești, in jurul orei 11, de trei persoane necunoscute, informeaza un comunicat al Poliției. Aceștia ar fi plecat cu minora in direcția Bascov, cu un autoturism marca VW Sharan. Redam mai jos comunicatul integral La data de 28 aprilie a.c., in jurul…

- Alexandru Constandachi, un tanar din București, nu s-a sfiit sa intervina atunci cand a observat doi barbați in stare de ebrietate care harțuiai o femeie in transportul in comun. Toata intamplarea a avut loc in tramvaiul 1, iar in urma altercației tanarul ar fi fost alergat de cei doi barbați. Poliția…