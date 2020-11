Justiția portugheză reglementează testele PCR ca nefiind de încredere și ilegale pentru persoanele din carantină O instanța de apel portugheza a decis ca testele PCR nu sunt fiabile și ca este ilegala punerea in carantina a persoanelor numai pe baza unui test PCR. Instanța a declarat ca fiabilitatea testului depinde de numarul de cicluri utilizate și de incarcatura virala prezenta. Citand pe Jaafar și colab. 2020 , instanța concluzioneaza ca: daca cineva este testat prin PCR ca pozitiv atunci cand se utilizeaza un prag de 35 de cicluri sau mai mare (așa cum este regula in majoritatea laboratoarelor din Europa și SUA), probabilitatea ca respectiva persoana sa fie infectata este mai mica de 3% și probabilitatea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

