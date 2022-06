Stiri pe aceeasi tema

- Partidul prorus si eurosceptic „Platforma Opozitiei - Pentru Viata”, sustinut in mod deschis de catre Moscova, a fost interzis in mod oficial in Ucraina din cauza subminarii suveranitatii tarii, a anuntat luni ministrul Justitiei Denis Maliuska, potrivit AFP.

- Maria Voronțova, fiica președintelui rus, este activa pe un grup de Telegram al absolvenților Departamentului de Medicina al Universitatii de Stat din Moscova. Femeia nu se abține și comenteaza evenimentele curente și razboiul declanșat de tatal ei in Ucraina, susțin jurnalisții portalului Meduza,…

- Rusia este hotarata sa forteze Ucraina sa isi abandoneze cursul euro-atlantic si vrea sa isi impuna propria dominatie in regiune, chiar daca Moscova isi concentreaza acum operatiunile in estul tarii vecine, au atentionat duminica serviciile de informatii ale armatei britanice, informeaza Reuters,…

Statele Unite nu trateaza superficial posibilitatea ca Rusia sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, deoarece Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe campul de lupta, a declarat joi directorul CIA, Bill Burns, citat de CNN.

- Oleg Orlov, un proeminent activist rus pentru drepturile omului, a fost reținut dupa ce a organizat un protest individual in Piața Roșie din Moscova impotriva invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza Al Jazeera. Oleg Orlov este membru al grupului pentru drepturile omului Memorial, grup acum interzis…

- Judecatoria din raionul Tverskoi din Moscova a emis o noua decizie prin care permite rușilor sa acceseze Facebook și Instagram, platforme deținute de compania Meta. Recent, aceeași judecatorie a interzis activitatea acestor rețele sociale pe teritoriul Federației Ruse declarandu-le „extremiste” ,…

Compania elvetiana de asigurari Zurich Insurance a eliminat sigla Z de pe retelele de socializare, dupa ce aceasta litera a devenit un simbol al sprijinului din Rusia pentru invadarea Ucrainei de catre Moscova, transmite Reuters.

Trei sferturi dintre rusi sustin ceea ce Moscova numeste "operatiunea speciala" in Ucraina, declara agentiei ruse publice de presa RIA Novosti fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, relateaza AFP, conform news.ro.