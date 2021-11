Justiţia suspendă obligaţia de vaccinare introdusă de preşedintele Biden în companii O curte federala de apel din SUA a suspendat sambata obligatia de vaccinare introdusa de presedintele Joe Biden pentru companiile cu peste 100 de angajati, fiind momentul pentru a examina potentiale ”grave probleme constitutionale”, potrivit Reuters. Masura ceruta de presedintele american impune ca pana la 4 ianuarie zeci de milioane de angajati sa fie vaccinati impotriva COVID-19 sau sa fie testati saptamanal. Anuntata la jumatatea lunii septembrie, aceasta masura a fost adoptata saptamana aceasta de executiv si a fost imediat contestata de urgenta in instanta, in special de statul Texas, controlat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O curte federala de apel din SUA a suspendat sambata obligatia de vaccinare introdusa de presedintele Joe Biden pentru companiile cu peste 100 de angajati, fiind momentul pentru a examina potentiale ''grave probleme constitutionale'', relateaza AFP si Reuters. Masura ceruta de presedintele american…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat ca va fi ridicata starea de urgenta instituita in tara in urma cu patru ani, scrie Reuters. Introdusa pe intreg teritoriul in aprilie 2017, in urma atentatelor sangeroase revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) impotriva unor biserici,…

- Compania IBM a anuntat ca le va impune tuturor angajatilor din Statele Unite ale Americii sa se vaccineze impotriva Covid pana la 8 decembrie. In caz contrar, contractele de munca ale acestora vor fi suspendate, relateaza Reuters. In septembrie, presedintele Joe Biden a ordonat ca toti angajatii federali…

- ​Senatul SUA a aprobat joi legislația prin care se majoreaza temporar plafonul datoriei guvernamentale federale peste 28.400 de miliarde, pentru a evita o intrare în stare de neplata istorica, transmite Reuters. Aprobarea proiectului doar amâna pâna la începutul lunii…

- Președintele american Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care adauga rujeola pe lista bolilor transmisibile care ar putea necesita carantina. Aceasta dupa ce mai mulți refugiați afgani au fost diagnosticați cu boala extrem de contagioasa dupa sosirea in Statele Unite. Astfel, rujeola devine una…

- Președintele american Joe Biden a declarat joia trecuta ca tara isi pierde rabdarea cu cei care au refuzat sa se vaccineze, putin peste 62% dintre americani fiind vaccinati complet impotriva Covid-19 și a anunțat imunizarea obligatorie pentru aproape 100 de milioane de americani. In acest context, este…

- Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul…

- Presedintele SUA Joe Biden si-a exprimat sambata tristetea si a promis sprijin pentru Haiti, unde a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,2 care a provocat sute de morti si raniti, relateaza AFP. „Sunt intristat de cutremurul devastator care a avut loc in Saint-Louis-du-Sud in Haiti in aceasta dimineata”,…