Un tribunal federal american a menținut vineri, 12 noiembrie, suspendarea obligației de vaccinare pentru angajații marilor companii, dorita de administrația Biden. Cei trei judecatori ai Curții de Apel din New Orleans au declarat in special ca obligația de vaccinare „depașește cu mult" autoritatea administrației de la Washington. Aceasta decizie vine dupa o hotarare similara, pronunțata […]