- Aceste anchete ”nu permit”, potrivit parchetului, ”declansarea unei actiuni penale impotriva Majestatii Sale Juan Carlos de Bourbon (…), din cauza insuficientei indiciilor incriminante, prescrierii faptelor si din cauza inamovabilitatii” de care beneficia in calitate de sef al statului pana in 2014,…

- La 10 ani de la uciderea a 77 persoane nevinovate in insula norvegiana Utøya, extremistul de dreapta Anders Behring Breivik a pledat marți pentru punerea sa in libertate condiționata. Justiția norvegiana va examina cererea formulata de Breivik, condamnat in 2012 la 21 de ani inchisoare, cu posibilitatea…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 - Ucraina, 5 - Italia, 5 - Bulgaria, 5 - Romania, 4 - Marea Britanie, 3 - Franța,…

- Israelul va primi incepand cu 9 ianuarie straini vaccinați impotriva COVID sau trecuți prin boala din tari cu risc mediu, a anuntat luni Ministerul Sanatatii israelian, potrivit Agerpres. Este prima schimbare pe care țara o face in ceea ce privește calatoriile internaționale, dupa ce a interzis la finalul…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție inițiata de Rusia privind combaterea glorificarea nazismului, transmite Noi.md. Pentru adoptarea acestui document au votat 130 de țari. 49 de țari s-au abținut de la vot, inclusiv Moldova, Romania, Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Japonia,…

- La acea vreme, in 2008, regele Spaniei a primit 100 de milioane de dolari de la Ministerul Finantelor Arabiei Saudite, depuse in contul Fundatiei Lucum prin Banca Mirabaud din Geneva, dintre care peste opt milioane de dolari proveneau din Bahrain si Kuwait. Contul fundatiei a fost inchis in 2012, iar…

- Procuratura din Geneva a anuntat luni clasarea anchetei privind activele din Elvetia ale fostului rege Juan Carlos al Spaniei, inclusiv cele 100 de milioane de dolari primiti de acesta din partea Arabiei Saudite, informeaza AFP. Dupa trei ani de investigatii, procurorii au ajuns la concluzia…

- Romania, pe locul intai, Polonia, pe locul al doilea, Ungaria și Grecia impart locul al treilea, iar Israelul, pe locul al patrulea, in topul teoriilor conspirației privitoare la Covid, promovate pe rețelele sociale. Așa arata clasamentul intocmit de un studiu prezentat de publicația Kathimerin din…