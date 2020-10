Stiri pe aceeasi tema

- Justitia spaniola a condamnat miercuri Ministerul de Interne de la Madrid sa acorde despagubiri de 180.000 de euro familiei unei femei asasinate de sotul sau la o luna dupa ce ea ceruse in zadar protectia politiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.Intr-o hotarare publicata miercuri, tribunalul…

- Toti copiii care invața in cadrul Fundatiei Trilema din Spania trebuie sa vina in fiecare zi la școala cu o masca de culoare diferita, in functie de zilele saptamanii, fiind incluse in uniforma. Profesorii poarta si ei aceleasi masti colorate. Spun ca maștile colorate ajuta la diferențierea grupurilor…

- Justitia belgiana a respins vineri cererea de extradare catre Spania a separatistului catalan Lluis Puig formulata de catre autoritatile spaniole pentru participarea acestuia la tentativa de secesiune a Cataloniei din anul 2017, a anuntat Parchetul din Bruxelles, transmite AFP. Justitia…

- O instanța belgiana a respins vineri cerarea de extradare a unui fost ministru regional catalan pentru a comparea în fața justiției spaniole în legatura cu acuzațiile privind organizarea referendumului de independența a Cataloniei din 2017, relateaza AFP și Euractiv.Procurorii ar…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a respins luni propunerea de extindere a sezonului competitional pana in 18 august facuta de Liga Profesionista de Fotbal, for care trebuie sa comunice FRF daca prefera ca barajul de promovare/mentinere sa se dispute intr-o singura mansa sau in doua.…

- Fostul rege spaniol, Juan Carlos, banuit de fapte de coruptie, a decis sa paraseasca Spania, a anuntat luni Casa Regala de la Madrid, transmite agentia EFE. Regele emerit al Spaniei, Juan Carlos I, a comunicat fiului sau, regele Felipe al VI-lea, cu privire la ''decizia chibzuita'' de…

- Liga Profesionista de Fotbal a avut azi o Adunare Generala, in care s-a decis ca finalul play-out-ului sa se prelungeasca pana pe 18 august pentru ca toate etapele sa se joace. Dinamo este cea mai afectata de decizia Ligii. Dupa ce nu s-au antrenat timp de 14 zile, elevii lui Gigi Mulțescu au de jucat…

- Liga Profesionista de Fotbal a decis sa amane partidele pe care Universitatea Craiova, CFR Cluj(foto) și Dinamo Burești urmau sa le dispute in aceasta saptamana, din cauza testelor pozitive confirmate la cele trei cluburi. In cea de-a 9-a etapa a play-off-ului (penultima din aceasta faza), Universitatea…