Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a decis joi, cu trei zile inainte de noi manifestatii prevazute in intreaga Rusie, sa-l mentina in detentie pe opozantul Aleksei Navalnii, incarcerat de la intoarcerea sa in tara pe 17 ianuarie, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 860 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- ​Justitia rusa a amânat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnîi, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa în Rusia, relateaza AFP și France24, potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, plasat in detentie dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, delict pasibil de amenda sau inchisoare, au anuntat marti avocatii sai, informeaza AFP. Navalnii a fost arestat duminica la revenirea…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a revenit in Federatia Rusa in seara zilei de duminica, 17 ianuarie, insa a fost retinut pe aeroport imediat ce a ajuns la controlul de pasapoarte.

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat ca se va intoarce la Moscova pe 17 ianuarie. Principalul adversar al regimului Putin spune ca autoritatile ruse incearca din nou incarcerarea sa, motivand ca si-a incalcat termenii sentintei cu suspendare pe care o efectueaza.