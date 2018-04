Justitia romaneasca a capotat Judecatorii cu mari dosare la activ au luat naravul amanarii iar cei cu spete mai putin sonore darcare afecteaza grav oameni obisnuiti, dau decizii revoltatoare, ultimul exemplu in acest sens fiind lasarea in libertate a soferului care a accidentat o fata de 10 ani pe trecerea de pietoni si a fugit lasand-o sa zaca, plina […] Justitia romaneasca a capotat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, la Bucuresti, in perioada 23 martie 28 iunie, concursul sau examenul pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor la curtile de apel, tribunale, judecatorii, precum si la…

- Lumea a asteptat, cu sufletul la gura, noi ”rastigniri” politice in aceasta saptamana, doar ca pe crucea Justitiei si nu a PSD-ului. N-a fost sa fie. Pe agenda Inaltei Curti de Justitie si Casatie au figurat tot nume selecte in ultimele trei zile: Victor Ponta, Dan Sova, Viorel Hrebenciuc, Mircea si…

- Tribunalul Iasi a pronuntat o sentinta favorabila unui om decedat intr-un litigiu purtat de cateva luni cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. Valerian Vasiliu a murit inca din toamna anului trecut insa, recent, judecatorii ieseni au decis ca acesta isi poate folosi in continuare permisul de…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Saltata de mascați, plangand cu muci, in vreme ce o țoapa de la Antena 3 ii tot baga microfonul in ochi și-i zbiera in ureche ”Va simțiți victima unui abuz al justiției?”, judecatoarea Geanina Terceanu o sa aiba acum timp berechet sa reflecteze, la Targșor, daca a facut bine sa se inamoreze de un penal…

- Justitia germana ar putea, maine, deschide calea interzicerii in circulatie a automobilelor diesel mai vechi si poluante, o decizie precum un cartof fierbinde, de care se tem politicienii si constructorii auto. In timp ce Comisia Europeana ameninta Berlinul cu sanctiuni pentru lipsa de actiune in fata…

- Politistii rusi nu mai au dreptul sa-i aresteze pe judecatorii care comit infractiuni rutiere, chiar in cazul conducerii sub influenta alcoolului, potrivit unui amendament al Codului Rutier, intrat vineri in vigoare. Aceasta noua reglementare, publicata in Monitorul Oficial rus, interzice politiei rutiere…

- Schita istorica a justitiei romanesti in Dobrogea, alcatuita de judecatorul D. Stoicescu, pleaca inca de pe vremea Imperiului Otoman cu 450 de ani inainte de 1878, cand justitia otomana nu a existat ca o institutie deplin stapanitoare a intregii populatii a Imperiului. "Ortodocsii aveau justitia patriarhiei,…