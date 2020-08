Justiţia română vs interlopii: liderul Cordunenilor, cu un picior acasă In ciuda condamnarii primite la inceputul acestui an, liderul clanului Corduneanu, Costel, a devenit eligibil pentru eliberare conditionata la finele saptamanii trecute. Corduneanu a beneficiat de o contestatie la executare in urma careia judecatorii i-au scazut considerabil din pedeapsa. Cei trei ani de inchisoare primiti la inceputul anului au fost „ciuntiti" de judecatori la finele lunii aprilie, cand judecatorii au scazut din condamnare d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

