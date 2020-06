Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Roman (județul Neamț) a adoptat vineri, 26 iunie, o hotarare privind menținerea in funcție a primarului municipiului, Lucian Ovidiu Micu (PNL), in ciuda unei decizii judecatorești definitive privind starea sa de incompatibilitate. Primarul fusese declarat incompatibil…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 16 septembrie sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificari ale Codului penal referitoare la liberarea conditionata, au precizat, vineri, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 iulie sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. * Sectiile Unite al Inaltei Curti de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 iulie sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu Legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. ICCJ a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala…

- Un inspector antifrauda din Deva s-a aflat in stare de incopatibilitate. Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Moldovan Cristian Florin. Potrivit ANI, fostul inspector antifrauda in cadrul Direcției Regionala Antifrauda 5 Deva s-a aflat in incompatibilitate…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, o noua contestatie la executarea pedepsei, el fiind audiat prin videoconferinta la Inalta Curte de CAsație și Justiție. Audierea a fost marcata, insa, de mai multe probleme tehnice.Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferinta de judecatorii…

- El a fost condamnat in data de 5.11.2019 la o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare, in regim de detenție „Respinge, ca inadmisibila, cererea de recurs in casatie formulata de recurentul inculpat Kedves Emeric impotriva deciziei penale nr. 484/A din 05 noiembrie 2019, pronunțate de Curtea de Apel…

- Vasile Alexandroaia, primarul de Grințieș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate și risca sa-și piarda și mandatul, prin ordin al prefectului. Conform inspectorilor de integritate, primarul ”s-a aflat in stare de incompatibilitate intrucat, in perioada deținerii funcției de…