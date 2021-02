Justiția palestiniană a decis că femeile din fâșia Gaza pot călători doar cu permisiunea unui bărbat Un tribunal islamic controlat de Hamas din fâșia Gaza a decis ca femeile au nevoie de permisiunea unui tutore barbat pentru a calatori, impunând noi restricții de circulație în teritoriul asupra caruia Israelul și Egiptul au impus o blocada dupa ce gruparea militanta a ajuns la putere, relateaza L.A. Times.



Involuția în ceea ce privește drepturile femeilor vine într-o perioada în care palestinienii se pregatesc de alegeri și ar putea consolida susținerea de care se bucura Hamas în rândul musulmanilor conservatori dupa ce s-a confruntat cu…

Sursa articol: hotnews.ro

