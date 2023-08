Stiri pe aceeasi tema

- „La nivelul instantelor judecatoresti avem vacante 1.127 de posturi de judecatori din totalul de 5.065 de posturi, iar la nivelul Parchetelor din Romania avem vacante 903 posturi de procurori dintr-un total de 3.040. Per total, la nivelul sistemului judiciar sunt vacante 22,25% din posturile de judecator…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, vineri la Arad, ca a discutat cu ministrul Finantelor despre masurile de reducere a cheltuielilor bugetare prin eliminarea a circa 200.000 de posturi și ca o asemenea decizie „ar fi putut sa genereze disfunctionalitati majore in activitatea intregului sistem…

- Ministrul Justiției considera ca cele 4 randuri de alegeri de anul viitor ar trebui comasate și spune ca i-a propus președintelui PSD Marcel Ciolacu si social-democraților sa reanalizeze aceasta posibilitate. „Cred ca putem insa sa ne usuram misiunea din 2024. Nu intamplator am atras atentia cu privire…

- „Cred ca putem insa sa ne usuram misiunea din 2024. Nu intamplator am atras atentia cu privire la comasarea alegerilor. Cred ca putem repune pe tapet aceasta dezbatere, pentru ca ce se intampla in societatea romaneasca arata ca trebuie sa ne concentram pe reforme, investitii si nu ne putem permite un…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad, ca aducerea in Romania a lui Darius Valcov este o chestiune de cateva zile. “Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile,…

- Și CSM sare la gatul premierului Ciolacu dupa ce in spațiul public au aparut informații legate de OUG-ul Guvernului Ciolacu prin care se desființeaza 200.000 de posturi de bugetari. Consiliul Superior al Magistraturii avertizeaza ca intregul sistem de justiție risca sa fie destabilizat. „Avand in vedere…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu , a anuntat ca, joi, Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov autoritatilor competente ale Romaniei, in executarea mandatului european de arestare. Curtea de Apel din Napoli a dispus, joi, predarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca o instanța din Italia a decis predarea lui Darius Valcov catre autoritațile din Romania, in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București. Hotararea Curții de Apel din Napoli nu este insa definitiva, putand fi atacata la Curtea de Casație…