Un judecator mexican a interzis grupului american Mattel sa comercializeze in Mexic o papusa Barbie reprezentand-o pe pictorita Frida Kahlo (1907-1954), dand dreptate familiei artistei, a anuntat joi avocatul acesteia din urma, citat de AFP.



Aceasta decizie se aplica imediat, insa Mattel poate face apel, a precizat avocatul Me Pablo Sangri.



Familia Fridei Kahlo spera in prezent sa initieze o procedura judiciara in Statele Unite, pentru a obtine ca papusa sa fie interzisa si in aceasta tara, a completat acesta.



Judecatorul i-a cerut companiei Mattel si distribuitorilor…