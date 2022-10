Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinau, in cadrul unei cauze penale, pornite pe spalare de bani. In urma descinderilor efectuate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, in comun cu ofițerii INI, o persoana a fost reținuta pentru 72 de ore.

- O rețea de restaurante din Chișinau a fost supusa, astazi, perchezițiilor in cadrul unei cauze penale, pornite pe spalare de bani. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție, in comun cu Inspectoratul Național de Investigații au desfașurat acțiuni de urmarire penala și au reținut pe unul din beneficiarii…

- Ofițerii de investigații din cadrul Direcției „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, impreuna cu Procuratura municipiului Balți, au anihilat o schema de indemnare și inlesnire a femeilor din Republica Moldova, la practicarea prostituției in Republica Ceha.

- Ofițerii Direcției Antidrog ai Inspectoratul Național de Investigații și Direcția Generala Urmarire Penala a IGP, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reținut in flagrant liderul și patru membri ai unui grup infracțional, de la care au fost…

- La Administrația prezidențiala, instituția președintelui Romaniei, ca in multe alte foruri publice nu a intrat niciodata un organism de control și este imposibil sa se intample așa ceva. In consecința acestei situații avem la aceasta instituție un derapaj major și un evident grup de interese creat in…

- Trebuie sa știi ca domiciliul sau sediul (in cazul unei firme) sunt elemente care servesc la identificarea persoanei, fizice sau juridice. In concret, fiecare persoana juridica trebuie sa aiba un sediu, un loc, unde sa poata fi localizata teritorial. O persoana trebuie sa poata fi localizata teritorial…

- Consiliul municipal Chișinau s-a intrunit astazi, 26 august in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi sunt 7 subiecte, printre care și Informații cu privire la consecințele intemperiei care au avut loc in capitala.

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca ieri, 26 iunie, au efectuat percheziții in peste 10 locații, in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spalarii banilor. Astfel, in urma acțiunilor, procurorii au reținut o persoana pe un termen de 72 de ore și au ridicat mai multe documente, suporturi tehnice…