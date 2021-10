Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitie, are un mesaj ironic in legatura cu noul ministru propus la Justitie, Alina Gorghiu. „E o propunere rationala in aceasta sprint direct cu capul in zid. Adica e o propunere ca sa fim siguri ca ne spargem capul definitiv”, arata Pruna. „Ii urez succes Alinei Ghorghiu…

- „Au fost discuții despre sesizarea Comisiei de la Veneția. A creat multa efervescența, dar am zis ca, decat sa stricam, mai bine sa intrebam și Comisia. Am starnit nemulțumire, premierul mi-a spus ca nici Iohannis nu a fost mulțumit. Consider ca am procedat corect cu seiszrea Comisiei. Am luata acesta…

- Ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, a declarat joi ca desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei ramane o prioritate, solutia fiind "un proiect solid", care sa tina cont de recomandarile Comisiei de la Venetia. "O alta prioritate a mandatului meu de interimar…

- Alina Gorghiu(PNL) reacționeaza cu privire desființarea SIIJ și aduce cateva observații: “O țara intreaga așteapta de opt luni o soluție pentru desființarea SIIJ. Trebuie deblocat acest proiect și sa identificam o soluție! Trebuie sa respectam observațiile Comisiei de la Veneția. Sa putem garanta prin…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat luni ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu se poate realiza decat pe o forma a proiectului de lege care sa fie sustinuta de toate formatiunile politice din coalitie, mentionand ca ministrul Justitiei…

- Presedintele PNL Ludovi Obran a declarat la finalul sedintei de Coalitie ca liderii nu au reusit inca sa ajunga la un consens privind desfiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor. El a precizat ca a ramas ca ministrul Justitiei sa vina cu o noua propunere, tinand cont de recomandarile…

- Discutiile privind desființarea SIIJ vor fi reluate saptamana viitoare, pana cand se va debloca aceasta ”situatie neplacuta”, a mai anunțat ministrul Justiției. ”Am vorbit astazi din nou despre SIIJ, a nu stiu cata oara, vom vorbi si saptamana viitoare, pana cand vom debloca aceasta situatie neplacuta.…