- Separatistul catalan Carles Puigdemont, eliberat vineri – sub control judiciar – de catre justitia germana, a fost autorizat luni sa se instaleze la Berlin pe timpul examinarii cererii de extradare catre Spania, relateaza AFP conform News.ro . Tribunalul din Schleswig-Holstein, competent in cazul lui…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont, eliberat vineri - sub control judiciar - de catre justitia germana, a fost autorizat luni sa se instaleze la Berlin pe timpul examinarii cererii de extradare catre Spania, relateaza AFP.

- Spania trebuie 'sa respecte democratia si tratatele internationale si sa se conformeze rezolutiilor ONU' prin eliberarea detinutilor politici, a avertizat sambata fostul lider catalan Carles Puigdemont, intr-o conferinta de presa organizata la Berlin, transmit dpa si Reuters. In legatura cu…

- Justiția germana a decis eliberarea pe cauțiune a fostului lider catalan Carles Pujdemont. Acesta este acuzat de rebeliune și deturnare de fonduri in Spania, unde a organizat un referendum ilegal de independența in luna octombrie.

- O instanta din landul german Schleswig Holstein a respins joi acuzatia de rebeliune din cererea de extradare formulata de autoritatile spaniole impotriva liderului catalan Carles Puigdemont,...

- Justiția germana a anunțat joi seara eliberarea sub control judiciar a fostului președinte catalan Carles Puigdemont, apreciind ca o eventuala extradare in Spania nu poate fi facuta decat pentru deturnare de fonduri, și nu pentru rebeliune, așa cum a cerut Madridul, scrie AFP.

- O instanta judiciara din Germania a decis, joi seara, eliberarea pe cautiune a liderului separatist catalan Carles Puigdemont, acuzat de Spania de rebeliune, frauda si inalta tradare, informeaza N-TV.de.

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan pe sine", le-a…