- Waymo, divizia de mașini fara șofer a Alphabet (Google), a anunțat ca a obținut o runda de finanțare (prima din afara companiei) de 2,25 miliarde de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) condus de Dacian Cioloș și in Județul Alba de Mihail David s-a angajat sa apere drepturile locuitorilor din cartierele Partoș și Recea din Alba Iulia. La fel o vom face pentru toți locuitorii județului. Partidul PLUS Alba saluta decizia Consiliului…

- ​Microsoft a lansat joi un nou program de Bug Bounty în care gamerii, cercetatorii în securitate cibernetica și IT-iștii din toata lumea pot sa câștige între 500 și 20.000 de dolari daca gasesc anumite vulnerabilitați în rețeaua sa de jocuri Xbox Live. Citește mai…

- ​O firma din Constanța a fost amendata cu 10.000 de euro în baza Regulamentului de protecție a datelor personale (GDPR) pentru ca lua amprente digitale de la angajați și-i supraveghea pe aceștia cu camere video montate în birouri și în vestiar, a anunțat recent Autoritatea Naționala…

- Șeful Amazon ― Jeff Bezos ― a anunțat o investiție majora în India, de 1 miliard de dolari, spunând ca țara este o piața-cheie pentru creștere. Firma va investi în digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, permițându-le sa vânda și sa opereze online, anunța…

- ​FREE NOW, parte a platformei europene de mobilitate deținuta de Daimler și BMW, din care face parte si Clever, anunța ca a primit aviz tehnic permanent ca operator al platformei digitale de transport alternativ de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.Citeste continuarea…

- Guvernul condus de premierul Ludovic Orban acorda o atenție sporita Vaii Jiului. Astazi, 8 ianuarie, la sediul Guvernului Romaniei va avea loc lansarea oficiala a programului guvernamental ”Inițiativa pentru Valea Jiului”. Evenimentul va avea loc in prezența vicepremierului Raluca Turcan și a ministrului…

- Un cetațean care locuiește chiar vizavi de Primaria Albeni și-a cumparat o mașina. Deși omul nu deține permis se gandește ca, sa fii șofer nu e lucru mare, motiv pentru care se urca la volan și… se oprește cu mașina noua in autoturismului unui angajat al primariei, mașina fiind parcata…