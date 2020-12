Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de proceduri judiciare, justiția germana a dat unda verde marți construcției celui mai lung tunel feroviar și rutier scufundat din lume, Fehmarn Belt, care va lega Danemarca de Germania, relateaza AFP.Aceasta infrastructura, lunga de aproape 18 kilometri, la care lucrarile nu au început…

- "Domnul Berbeceanu Traian exercita, cu caracter temporar, in conditiile legii, functia publica de prefect al municipiului Bucuresti", se arata in hotararea de Guvern, publicata in Monitorul Oficial. Traian Berbeceanu a avut probleme cu justitia Noul inscaunat la Prefectura Capitalei are o…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (ECJ) a decis marti ca statele membre ale Uniunii nu pot colecta date de internet si mobile ale cetatenilor lor, sustinand ca fortarea operatorilor de internet si telefonie sa transmita sau sa retina aleatoriu date de trafic si localizare este impotriva legii Blocului…

- Ungaria a fost condamnata marți de justiția europeana pentru controversata lege privind universitațile straine, care a constrâns Universitatea Europei Centrale, înființata de miliardarul George Soros, sa-și mute cea mai mare parte a activitaților la Viena, scrie AFP.Curtea de Justiție…

- Ungaria, aflata in disputa cu Bruxellesul in legatura cu statul de drept, a fost condamnata marti de justitia europeana pentru legea privind universitatile straine, care a constrans Universitatea Central Europeana (CEU), fondata de George Soros, sa isi mute cea mai mare parte a activitatilor la Viena,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat marti ca statele Uniunii nu le pot ordona operatorilor de telecomunicatii culegerea 'generalizata si nediferentiata' de date de conexiune si de localizare a utilizatorilor lor decat pe o durata limitata sau in mod tintit, in special in cazuri…

- Conflictul dintre Londra și Bruxelles ia amploare. UE lanseaza o procedura de infringement imporiva Guvernului Johnson, pentru incalcarea Acordului Brexit Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anutat joi ca Uniunea Europeana (UE) lanseaza o procedura de infringement impotriva Guvernului…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a validat marti o lege din Franta care reglementeaza inchirierea apartamentelor pe perioade scurte de timp, intr-un dosar care a pus fata in fata Primaria orasului Paris si doi proprietari de apartamente care au utilizat platforma de inchiriere a locuintelor…