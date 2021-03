Justiția este liberă! Liberă să își facă de cap... (P) Astazi, eforturile guvernantilor de a ne asigura o justitie sanatoasa au mai cunoscut un "succes" rasunator. A trecut la vot propunerea de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, structura operationalizata in 2018 ce avea ca principal scop eradicarea abuzurilor de tot felul de la nivelul justitiei. Dupa ce au ragusit ani de zile strigand prin piete pentru o justitie curata, astazi liberalii si useristii isi dau arama pe fata demonstr& (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

