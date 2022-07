Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Bulgaria au decis, miercuri, ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie. “Au fost acceptate toate probele mai putin martorii care trebuiau sa demonstreze deciziile CCR, dar…

- Magistrații bulgari au amanat pronunțarea unei decizii privind extradarea pentru 8 iunie, Elena Udrea ramane in arest. Curtea de Apel Sofia se va reuni pe 8 iunie, de la ora 15.00, in dosarul privind cererea de extradare in Romania a Elenei Udrea. Decizia de amanare a fost luata in cursul ședinței de…

- Coalitia de guvernare a decis lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ”Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Intre masurile agreate se numara amanarea ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni. Liderii coalitiei, reuniti, luni, in sedinta, au decis lansarea…

- Judecatorii Curtii de Apel din Atena au respins, vineri, cererea de eliberare a lui Sorin Oprescu. Au stabilit, insa, ca acesta va ramane in arest inca 10 zile, și nu 40 de zile așa cum hotarase inițial procurorul. La finalul celor 10 zile, Oprescu va reveni in fața instanței care va judeca apelul la…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Angajatorii care maresc cu 200 de lei salariile angajaților cu venituri mici vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru aceasta suma. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de miercuri. Ordonanța de urgența ce conține aceste prevederi face parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare, ramane in arest in Grecia, pana cand va fi luata o decizie in privința extradarii lui in Romania. Oprescu a fost chemat in aceasta dimineața in fața unei instanțe care l-a intrebat daca vrea sa se intoarca in Romania, iar acesta a refuzat. In aceste…

- Judecatorii de la Sofia au amanat pentru data de 18 Mai decizia privind extradarea Elenei Udrea in Romania. Avocata Elenei Udrea este cea care a facut o solicitare de amanare a deciziei, pe motiv ca nu a putut sa fie prezenta, marți, in sala de judecata, potrivit Antena 3. Intrebata daca iși dorește…