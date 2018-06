Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite cunosc ambitiile Iranului de a isi imbunatati capacitatea de producere a uranului, insa Washingtonul nu ii va permite acestuia sa dezvolte arme nucleare, a declarat secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo.

- Ciclul de expansiune economica ce a inceput la jumatatea lui 2009, fiind deja al doilea cel mai lung din istoria Americii, ar putea sa se incheie cel mai probabil in 2020, in condițiile in care Federal Reserve majoreaza dobanzile de intervenție, pentru a evita supraincalzirea economiei, arata un sondaj…

- Statele Unite ale Americii vor oferi 2 milioane de dolari pentru realizarea de filme si seriale moldovenesti de catre casele de productie locale, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al Ambasadei SUA in Republica Moldova.

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ), citata de agentia de presa EFE.

- Dupa 10 zile de la atacul din localitatea siriana Douma, Rusia e de acord sa permita accesul inspectorilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice in zona. Statele Unite sustin ca rusii au vizitat deja locul atacului si ca e posibil sa fi sters dovezile.

- Creșterea achizițiilor de active imobiliare facute de catre investitorii naționali și transfrontalieri din cele 6 piețe principale ale Europei Centrale și de Est (ECE) a crescut cu 32% in 2017. Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de…

- Un tribunal britanic a autorizat joi prelevarea de probe de sange de la fostul spion rus otravit in Anglia, Serghei Skripal, și de la fiica sa, pentru a fi testate de experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, a anunțat purtatorul de cuvant al Curții, citat de Reuters.

- Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul intern brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala. De asemenea,…