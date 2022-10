Stiri pe aceeasi tema

- Un blockchain legat de Binance, cea mai mare bursa de criptomonede din lume, a fost afectat de un hack de 570 de milioane de dolari, a declarat vineri un purtator de cuvant al Binance, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de hack-uri care au afectat sectorul cripto in acest an, scrie Reuters.…

- Compania americana de software Oracle va plati Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare din SUA (SEC) 23 de milioane de dolari, suma reprezentand o amenda si castiguri ilicite obtinute in urma mituirii unor oficiali straini pentru a obtine contracte, relateaza marti agentia EFE.

- BBC a anuntat vineri ca a donat 1,42 milioane de lire sterline (1,64 milioane de dolari) unor asociatii de caritate, reprezentand echivalentul incasarilor pe care le-a obtinut in urma controversatului interviu realizat in 1995 cu printesa Diana, informeaza AFP.

- Vaduva lui Kobe Bryant a primit 16 milioane de dolari ca despagubiri pentru scurgerea fotografiilor accidentului de elicopter in care și-au pierdut viața starul american de baschet și fiica sa, in 2020, relateaza BBC.

- US Open, ultimul Grand Slam al anului de la New York, este dotat la editia din acest an cu premii de peste 60 milioane dolari, pentru prima oara in istoria sa, cu o crestere de 2,5 milioane fata de 2021, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat și se pare ca a fost și injunghiat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului, potrivit Bloomberg.

- Un judecator a autorizat procurorii americani sa confiște un avion Airbus in valoare de 90 de milioane de dolari deținut de oligarhul rus sancționat Andrei Skoch, au anunțat luni procurorii federali din Manhattan, conform Reuters.

- "DC League of Super-Pets", o aventura animata despre prietenii cu patru picioare ai supereroilor legendari, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american cu incasari de 23 de milioane de dolari din 4.313 de cinematografe, potrivit Variety, potrivit news.ro