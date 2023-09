Stiri pe aceeasi tema

- Justitia din statul Georgia a validat zece capete de acuzare in dosarul privind presupusele tentative ilicite ale fostului presedinte american Donald Trump de a obtine modificarea rezultatului alegerilor din 2020 in acest stat cheie, informeaza marti AFP, preluata de Agerpres.

