- Valeriu Gheorghița a fost numit comandant al Spitalului de Urgența al SRI „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“. Anunțul a fost facut, miercuri, pe Facebook de fostul președinte CNCAV. Și SRI a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa va face parte din echipa medicala a instituției. „De astazi, parcursul…

- Fost judecator al Curții Constituționale și fost secretar general al guvernului Dancila, Toni Grebla este in carți pentru funcția de prefect al Municipiului București, spun surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO. In prezent, Grebla este președintele secției de drept privat din Consiliul Legislativ.…

- Printr-o decizie a Guvenului luata astazi, 27 ianuarie, Mihai Ritivoiu a fost numit prefect de Timis. Numirea lui vine la aproape cinci luni de la demiterea fostului prefect Zoltna Nemeth (USR). Asa cum deBanat a anuntat inca de ieri, in sedinta Guvenului de astazi Mihai Ritivoiu a fost numit in functia…

- Liberalul Ioan Zagrean va ocupa cel de-al doilea fotoliu de subprefect al județului Bistrița-Nasaud, alaturi de Decsey Attila (UDMR), care l-a secondat pana acum și pe fostul prefect Stelian Dolha. Numirea oficiala a lui Ioan Zagrean a fost facuta miercuri in urma hotararii de guvern semnata de premierul…

- Corneliu Mureșan, numit subprefect de Alba din partea PSD. Are 35 de ani și este consilier județean și director al CS Unirea Guvernul l-a numit miercuri pe Corneliu Mureșan in funcția de subprefect de Alba. Acesta este membru PSD și director al Clubului Sportiv ”Unirea” din Alba Iulia. Acesta are 35…

- Justitia spaniola a prelungit miercuri cu 14 zile restrictiile de circulatie pe timp de noapte introduse intr-o mare parte din regiunea Catalonia (nord-est) pentru a opri explozia de cazuri de COVID-19 legata de varianta Omicron, relateaza AFP. Curtea Superioara de Justitie din Catalonia (TSJC),…

- Eugen Georgescu a fost numit, luni, de catre Ministerul Sanatatii, in functia de manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenta Craiova. Numirea sa este valabila pana la revocarea sa unilaterala din functie, dar nu mai mult de data de 28 februarie 2022, se mai arata in comunicatul Ministerului Sanatatii.