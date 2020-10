Justiția „dezoligarhizată” îl achita pe Grigore Caramalac, cunoscut ca „Bulgarul”. Dosarul a fost clasat Unul din cei mai cunoscuți infractori originari din Republica Moldova, hoțul în lege Grigore Caramalac, cunoscut sub pseudonimul &"Bulgarul&", scapa basma curata de toate acțiunile sale criminale savârșite în anii 90, dupa ce magistrații de la Chișinau i-au clasat dosarul. Caramalac era învinuit de banditism, estorcare de bani, trei tentative de omor și mai multe episoade de santaj.

Hoțul în lege a ieșit basma curata din cele aproximativ 16 cauze penale, infracțiuni savârșite de Caramalac și membrii grupului sau din anul 1996 pâna în

Sursa articol si foto: timpul.md

